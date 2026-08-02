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На борту разбившегося в Перу самолета были туристы из нескольких стран

На борту разбившегося в Перу самолета были туристы из Испании, Италии и Германии.

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 авг — РИА Новости. Туристы из Испании, Италии и Германии были на борту самолета, разбившегося в Перу на плато Наска, сообщило радио RPP со ссылкой на источники.

Ранее агентство Рейтер передавало, что 13 человек погибли в результате крушения туристического самолета на юге Перу.

«Одиннадцать из 13 жертв были иностранными туристами: семь итальянцев, два немца и два испанца. Другие две жертвы — экипаж самолета перуанской национальности», — говорится в сообщении.

Причины катастрофы пока неизвестны.

Самолет выполнял популярный у туристов полет над геоглифами плато Наска. Эти полеты совершаются несколько раз в день.

Экипаж корабля подал сигнал тревоги, после чего связь с судном пропала. После падения самолета начался пожар. Когда спасатели прибыли на место трагедии, то смогли только констатировать смерть всех тех, кто находился на борту.