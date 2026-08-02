Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос показал, верят ли немцы в правящую коалицию

INSA: более 50% немцев считают, что правящая коалиция не продержится до выборов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Число немцев, считающих, что правящая коалиция Германии не продержится до следующих выборов в Бундестаг в 2029 году, фактически не изменилось за три месяца и все еще составляет более 50%, следует из результатов опроса института INSA для газеты Bild.

В начале мая INSA проводил для Bild аналогичный опрос, в результате которого выяснилось, что 58% респондентов ожидают распада правящей коалиции ФРГ до конца нынешнего законодательного периода.

Согласно данным актуального опроса, 57% немцев не верят, что коалиция христианских демократов и социал-демократов продержится до 2029 года. 29% опрошенных заявили, что коалиция не распадется. Остальные 14% не смогли ответить на вопрос.

Опрос проводился 30−31 июля среди 1002 человека. Статистическая погрешность не приводится.

Компания YouGov опубликовала в июне результаты соцопроса среди граждан Германии, согласно которым поддержка блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), входящего в нынешнюю правящую коалицию Германии, сократилась до 20%, приблизившись к пятилетнему минимуму.

Ранее исследование INSA для газеты Bild показало, что канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым непопулярным политиком в стране. Согласно данным исследования, Мерц занял последнюю строчку из 20, набрав среднюю оценку 2,9 балла.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше