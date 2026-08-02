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Умер актёр Винсент Пасторе, сыгравший в «Клане Сопрано»

Актёр Винсент Пасторе, наиболее известный по роли Сальваторе Бонпенсьеро в сериале «Клан Сопрано», скончался на 81-м году жизни.

Актёр Винсент Пасторе, наиболее известный по роли Сальваторе Бонпенсьеро в сериале «Клан Сопрано», скончался на 81-м году жизни.

Как сообщает Page Six со ссылкой на источники, тело актёра было обнаружено в субботу, 1 августа, в его доме в бронксском районе Сити-Айленд. Отмечается, что до этого он не выходил на связь три дня. Обстоятельства смерти выясняются.

Менеджер Пасторе Роберт Аттерманн назвал его одним из самых добрых и щедрых людей, которых он знал.

Он добавил, что Пасторе никогда не отказывал поклонникам и всегда поддерживал молодых коллег. Помимо «Клана Сопрано», актёр снимался в фильмах «Славные парни», «Пробуждение» и «Дневник баскетболиста».

Ранее советский актёр Сергей Ясинский, получивший известность благодаря главной роли в фильме «Судьба барабанщика», умер на 84-м году жизни.