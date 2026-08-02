КСИР уничтожил три американских истребителя F-35

В ночь на 8 июля, обвиняя Иран в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе, США возобновили обстрелы Ирана. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.