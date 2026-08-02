КСИР уничтожил три американских истребителя F-35

Утром 1 августа, как уточняется, Воздушно-космические силы КСИР нанесли удар несколькими баллистическими ракетами по ангару ремонта и месту стоянки этих самолетов на базе Аль-Азрак.
«В результате атаки были уничтожены три истребителя F-35 и повреждены еще три», — говорится в публикации.
Ранее, в четверг, в ИРИ уже сообщали об уничтожении трех таких бортов на американской базе в Иордании.
В ночь на 8 июля, обвиняя Иран в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе, США возобновили обстрелы Ирана. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
СМИ сообщали, что Дональд Трамп в минувшую пятницу приказал приостановить атаки, однако уже в ночь на среду иранская сторона заявила об очередных ответных действиях на повторную агрессию Вашингтона.