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Малинен: Финляндия ошиблась, когда начала производить БПЛА для Киева

Финляндия одобрила производство беспилотных летательных аппаратов для украинских войск на своей территории, это является ошибкой, заявил Туомас Малинен.

Источник: Аргументы и факты

Финляндия одобрила производство беспилотных летательных аппаратов для Вооружённых сил Украины на своей территории, это является ошибкой, заявил Туомас Малинен.

Он уточнил, что Финляндия выбрала проигравшую сторону.

«Мы начали производство ударных беспилотников для Украины. Все эти объекты являются законными целями для России. Вместо того, чтобы оставаться нейтральными, мы снова выбрали проигравшую сторону», — написал Малинен на своей странице в соцсети X*.

Профессор Хельсинкского университета отметил, что речь идёт о глупой ошибке.

Кроме того, Малинен назвал ещё одну ошибку Финляндии.

«Мы полагались на “щит США”. Иран показал, что его больше не существует», — говорится в сообщении.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

По данным Foreign Policy, чиновники из США полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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