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Стрельба в Айдахо унесла жизни трёх человек, двое ранены

Три человека погибли, ещё двое получили ранения в результате стрельбы у ресторана в американском штате Айдахо.

Три человека погибли, ещё двое получили ранения в результате стрельбы у ресторана в американском штате Айдахо.

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя городских властей.

Инцидент произошёл в городе Твин-Фоллс, неподалёку от ресторана In-N-Out Burger.

Полиция охарактеризовала произошедшее как «инцидент со стрелком». По имеющимся данным, ранения получили как минимум два человека.

Власти пока не уточнили, был ли виновник стрельбы среди погибших.

27 июля два человека погибли, ещё пятеро ранены в результате стрельбы в культурно-развлекательном комплексе Seattle Center в США.

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