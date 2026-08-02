Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венгрии впервые за 44 года отключат единственную в стране АЭС

Рекордно низкий уровень воды в Дунае вынудил Венгрию временно остановить работу атомной электростанции «Пакш». Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

Источник: Life.ru

Предпоследний энергоблок станции отключат 2 августа в 2:30 по мск. АЭС «Пакш» является крупнейшим объектом атомной энергетики Венгрии и обеспечивает почти половину электроэнергии страны.

«Завтра [утром], впервые за 44 года, она будет полностью остановлена», — написал Мадьяр в соцсетях.

Одной из причин критического падения уровня воды стала продолжительная экстремальная жара. Власти Венгрии ранее ввели третий, самый высокий уровень опасности из-за погодных условий на всей территории государства.

Вода из Дуная используется для охлаждения оборудования электростанции, поэтому её недостаток влияет на возможность нормальной работы объекта. По словам Мадьяра, остановка АЭС может продлиться несколько недель.

АЭС «Пакш» расположена примерно в 100 километрах от Будапешта и является единственной атомной станцией в Венгрии. На объекте работают четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.

Ранее Life.ru рассказывал, что Правительство Венгрии отправило в отставку гендиректора компании Paks II Atomeromu Zrt Гергея Якли, отвечающей за строительство АЭС «Пакш-2».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше