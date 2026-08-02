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Правительство и оппозиция Венесуэлы проведут первые переговоры в Каракасе

На следующей неделе в Каракасе пройдут очные переговоры между представителями правительства и оппозиции Венесуэлы. На встрече они обсудят вопросы помощи пострадавшим от землетрясения, укрепления демократии и политических прав граждан.

На следующей неделе в Каракасе пройдут очные переговоры между представителями правительства и оппозиции Венесуэлы. На встрече они обсудят вопросы помощи пострадавшим от землетрясения, укрепления демократии и политических прав граждан.

«Договорились о первой очной встрече в Каракасе на следующей неделе. Мы разработали рабочую повестку с четкими и измеримыми целями», — сообщил глава Национальной ассамблеи и главный переговорщик от правительства Венесуэлы Хорхе Родригес (цитата по AFP).

Представителей оппозиции на переговорах представляет Динора Фигера — бывшая председатель Национальной ассамблеи. В 2018 году она была вынуждена покинуть страну.

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