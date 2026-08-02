В Германии опасаются ответа России на усиление ядерных сил НАТО в ЕС

В материале говорится, что альянс уже долгое время реорганизует свой ядерный арсенал в рамках противостояния с Россией. Также автор утверждает, что США, вероятно, перебросили ядерные бомбы на британскую авиабазу Лейкенхит и рассматривают размещение такого оружия в других европейских странах рядом с российской границей.