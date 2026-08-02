Фицо назвал лицемерным разрешение ЕК на импорт меха из России

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо обвинил Европейскую комиссию в лицемерии, раскритиковав её решение исключить из санкций соболиный мех, одновременно запретив ввоз более важных для экономики товаров.
По словам Фицо, Брюссель продолжает блокировать поставки промышленной продукции и товаров повседневного спроса, заставляя европейцев переплачивать за замену. При этом на мех запрет решили не распространять, что словацкий лидер счёл откровенным лицемерием.
«Это выдумать может только лицемерная Европейская комиссия», — подчеркнул Фицо в своём обращении, размещённом в соцсети.
В конце июля Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов в рамках 21-го пакета санкций, фактически признав невозможность их замещения.
«Товары, которые нужны нашей промышленности, мы запретим ввозить, но на соболиный мех это не распространится», — добавил премьер.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС исключили рыбу из антироссийских санкций. По её словам, рыба осложняет многие важные геополитические процессы.