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Атталь допустил изменение конституции Франции

Атталь допустил изменение Конституции Франции для усиления контроля за миграцией.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Экс-премьер Франции Габриэль Атталь, который объявил о своем намерении баллотироваться в президенты в 2027 году, допустил изменение конституции страны для усиления контроля за миграцией.

В интервью газете Journal du Dimanche Атталь пояснил, что в случае, если станет президентом, планирует ввести квоты, ограничивающие миграцию.

«Речь идет об ограничивающих квотах, а не просто рекомендательных. Они определялись бы профессиональной сферой, но также географией… Это подразумевает изменение конституции», — сказал Атталь.

Политик добавил, что также считает необходимым пересмотреть положения конституции в части проведения референдумов. По его мнению, это позволило бы упростить их организацию, в том числе на местном уровне, с тем чтобы продвинуть инициативы, которые в настоящее время заблокированы.

Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон не сможет в них участвовать, поскольку работает на посту второй срок подряд.

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