«Это поразительно». В США раскрыли, что на самом деле произошло в Одессе

«Это будет иметь разрушительные экономические последствия. И нельзя сказать, что Украина и без того сейчас находится в хорошем экономическом положении. На самом деле за время конфликта украинской экономике был нанесен огромный ущерб. А это лишь сделает и без того ужасную ситуацию еще хуже», — добавил профессор.