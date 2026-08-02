Гавана и западная часть Кубы осталась без света

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Гавана: один из самых узнаваемых городов Карибского региона

Гавана — столица Кубы, сочетающая колониальную архитектуру, тропический климат и богатую историю. В этом материале разберем, где находится города, кому он принадлежит, как формировалась его история и чем важен сегодня.