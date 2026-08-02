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Гавана и западная часть Кубы осталась без света

Гавана и западная часть Кубы остались без электричества.

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 авг — РИА Новости. Гавана и западная часть Кубы остались без электричества, сообщила Национальная электроэнергетическая компания.

«Произошло отключение электроэнергии на (двух) линиях, что привело к отключению электроэнергии в западном регионе», — говорится в сообщении.

В частности, без света остались провинции Пинар-дель-Рио, Артемиса, Маябеке, Матансас, а также Гавана.

Куба в последние годы регулярно сталкивается с масштабными перебоями в энергоснабжении из-за изношенности генерирующих мощностей и дефицита топлива.

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