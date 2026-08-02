Драпатый уволил семь высокопоставленных офицеров ВСУ

Также, по его словам, своих должностей лишились начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Игорь Палагнюк и командующий ракетными войсками и артиллерией Андрей Малиновский. Оба генерал-майора, как утверждается, намерены продолжить карьеру в научной сфере.