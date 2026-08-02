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Драпатый уволил семь высокопоставленных офицеров ВСУ

После назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ в украинской армии начались серьёзные кадровые изменения. Как сообщили российские силовые структуры, свои должности оставили семь высокопоставленных офицеров, включая генералов, отвечавших за ключевые направления работы армии.

Источник: Life.ru

Среди ушедших оказались бывший заместитель главкома ВСУ Андрей Лебеденко и начальник тыла украинской армии Владимир Карпенко. Собеседник ТАСС назвал происходящее «чисткой» в рядах командования.

«Чистка в рядах ВСУ. На днях Драпатым были освобождены от занимаемых должностей бывший замглавкома Андрей Лебеденко и главный тыловик ВСУ Владимир Карпенко», — сообщил источник агентства.

Также, по его словам, своих должностей лишились начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Игорь Палагнюк и командующий ракетными войсками и артиллерией Андрей Малиновский. Оба генерал-майора, как утверждается, намерены продолжить карьеру в научной сфере.

Кроме того, кадровые изменения затронули начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, начальника главного командного центра Антона Гарбуза и замначальника Генштаба Алексея Шевченко.

Официальных комментариев украинского командования о причинах увольнений и дальнейшей судьбе освобождённых от должностей военных пока не поступало.

Ранее Life.ru уже писал, что после смены руководства ВСУ часть генералитета решила завершить службу. Среди покинувших армейские должности назывались Андрей Лебеденко и Владимир Карпенко, которые, по данным источников, могли перейти к научной деятельности. Кадровые изменения последовали после ухода Александра Сырского и назначения Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армии.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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