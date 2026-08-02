Драпатый уволил семь высокопоставленных офицеров ВСУ

Среди ушедших оказались бывший заместитель главкома ВСУ Андрей Лебеденко и начальник тыла украинской армии Владимир Карпенко. Собеседник ТАСС назвал происходящее «чисткой» в рядах командования.
«Чистка в рядах ВСУ. На днях Драпатым были освобождены от занимаемых должностей бывший замглавкома Андрей Лебеденко и главный тыловик ВСУ Владимир Карпенко», — сообщил источник агентства.
Также, по его словам, своих должностей лишились начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Игорь Палагнюк и командующий ракетными войсками и артиллерией Андрей Малиновский. Оба генерал-майора, как утверждается, намерены продолжить карьеру в научной сфере.
Кроме того, кадровые изменения затронули начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, начальника главного командного центра Антона Гарбуза и замначальника Генштаба Алексея Шевченко.
Официальных комментариев украинского командования о причинах увольнений и дальнейшей судьбе освобождённых от должностей военных пока не поступало.
Ранее Life.ru уже писал, что после смены руководства ВСУ часть генералитета решила завершить службу. Среди покинувших армейские должности назывались Андрей Лебеденко и Владимир Карпенко, которые, по данным источников, могли перейти к научной деятельности. Кадровые изменения последовали после ухода Александра Сырского и назначения Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армии.
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