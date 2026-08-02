СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Зеленский является трагедией для Украины, его совершенно не будут интересовать последствия сделки с США по редкоземам, по которым настоящие украинцы утратят земли, являющиеся их родиной. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что соглашение с Киевом о редкоземельных металлах дает США право на то, чтобы прийти на Украину в любое время и забрать практически все, что нужно. Как заявлял ранее Трамп, сделка по редкоземельным металлам была условием для продолжения Вашингтоном своих усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Что касается Зеленского, то он продает все, что ему не принадлежит. Его цель — как можно дольше продержаться у власти, чтобы заниматься воровством чужих денег. После конфликта, возможно уедет в Америку или в Европу. А что будет с родиной настоящих украинцев, с русской землей, захваченной ими, его совершенно не интересует. Его президентство — это большая трагедия для настоящей Украины , — заявил Константинов.
Украинский кабинет министров 1 мая 2025 года опубликовал текст подписанного с США документа по недрам. Многие СМИ и депутаты Верховной рады, проанализировав его положения, выразили недовольство условиями сделки, отметив, что документ означает потерю Киевом части экономического суверенитета и при этом не включает гарантии безопасности, о которых много говорили в офисе Зеленского. Кроме того, парламентарии возмущались тем, что Раде не представили два дополнительных документа, которые упоминаются в тексте основного соглашения. Тем не менее Рада 8 мая ратифицировала соглашение с США, а уже 12 мая Зеленский утвердил ратификацию.
После подписания соглашения с США министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. По ее словам, США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Киева перед Вашингтоном. На протяжении первых 10 лет работы фонд не станет выплачивать дивиденды, а все его доходы будут реинвестироваться на Украине. Инвестиции пойдут на разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.