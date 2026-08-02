Председатель Госсовета Крыма назвал Зеленского трагедией для Украины

После подписания соглашения с США министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. По ее словам, США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Киева перед Вашингтоном. На протяжении первых 10 лет работы фонд не станет выплачивать дивиденды, а все его доходы будут реинвестироваться на Украине. Инвестиции пойдут на разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.