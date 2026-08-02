Профессор Хельсинкского университета в соцсети X заявил, что Финляндия допустила две, по его словам, «крайне глупые ошибки». Он раскритиковал отказ от нейтрального курса и участие страны в выпуске военной продукции для Киева.
По словам профессора, вместо сохранения прежнего статуса Финляндия, как он считает, сделала ставку на сторону, которая может оказаться проигрышной. Он также отметил, что последствия таких решений необходимо учитывать заранее.
«Вместо того, чтобы оставаться нейтральными, мы снова выбрали проигравшую сторону», — добавил Малинен.
Ранее Life.ru писал, что в Финляндии уже звучали заявления о последствиях антироссийского курса. Политик Армандо Мема раскритиковал реакцию на контракт итальянского тренера Андреа Пирло с российской компанией. По его мнению, давление на спортсмена стало проявлением политизированного отношения к России. Мема заявил, что ситуация вокруг Пирло отражает масштабную проблему в европейском общественном пространстве.
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