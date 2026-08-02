В США назвали причину роста числа заболевших циклоспорозом

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Кратный рост числа заболевших циклоспорозом, вызывающим «взрывную» диарею, в США стал следствием ослабления американской системы здравоохранения, заявил РИА Новости профессор школы медицины университета Тафтса Джеффри Гриффитс.
«Масштабы и хронология вспышки — весьма наглядный симптом того, как со временем ослабли привычные нам меры по охране здоровья», — сказал ученый кафедры общественного здравоохранения.
Профессор подчеркнул, что инфекция вмешивается в привычный ход жизни заболевших, что само по себе является печальным фактом. Но претензии к профилактике и мерам охраны здоровья «вызывают большую обеспокоенность», заявил Гриффитс.
Государственный центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщал ранее о 6,7 тысячах подтвержденных заражений паразитом в США с мая 2026 года, еще 11,5 тысяч случаев были указаны как требующие дополнительной проверки. Медицинские власти признавали рост числа заболеваний по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда сообщалось о сотнях инфицированных: 249 в период с 1 мая по 16 июля. CDC отслеживает случаи заболевания с мая по конец августа в связи с сезонным характером инфекции.
Как сообщали ранее американские СМИ со ссылкой на экспертов, вспышка циклоспороза в США стала последствием сокращений в органах здравоохранения.