В США назвали причину роста числа заболевших циклоспорозом

Государственный центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщал ранее о 6,7 тысячах подтвержденных заражений паразитом в США с мая 2026 года, еще 11,5 тысяч случаев были указаны как требующие дополнительной проверки. Медицинские власти признавали рост числа заболеваний по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда сообщалось о сотнях инфицированных: 249 в период с 1 мая по 16 июля. CDC отслеживает случаи заболевания с мая по конец августа в связи с сезонным характером инфекции.