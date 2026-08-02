На юго-западе Франции природный пожар уничтожил не менее 252 построек

В субботу министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что пожар в Жиронде локализовали. Вместе с тем он добавил, что распространение пламени вновь отмечено на юго-востоке страны, в департаменте Вар, где к борьбе с огнем привлечены 1,5 тысячи пожарных.