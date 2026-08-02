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На юго-западе Франции природный пожар уничтожил не менее 252 построек

BFMTV: пожар в Жиронде на юго-западе Франции уничтожил не менее 252 построек.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Масштабный природный пожар в департаменте Жиронда на юго-западе Франции уничтожил не менее 252 построек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру региона.

«В районе пожара уничтожены 252 постройки», — говорится в сообщении.

Телеканал обращает внимание, что подсчет не окончательный, специалисты продолжают прочесывать выгоревшую территорию.

В субботу министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что пожар в Жиронде локализовали. Вместе с тем он добавил, что распространение пламени вновь отмечено на юго-востоке страны, в департаменте Вар, где к борьбе с огнем привлечены 1,5 тысячи пожарных.

Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.

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