Лопрести ранее занимал должность заместителя главы Консервативной партии Великобритании. В 2025 году он бросил политическую деятельность.
После вступления в подразделение бывший парламентарий заявил, что считает «Азов»* символом устойчивости и бескомпромиссности.
Ранее стало известно, что командование ВСУ применяет бойцов из батальонов «Азов»* и «Кракен»* в качестве заградотрядов. Такие подразделения действуют в районе Гуляйполя.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.
* Организации признаны террористическими и экстремистскими, запрещены в России.