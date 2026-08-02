Воздушная тревога объявлена в Киеве

В Киеве зазвучали сирены воздушной тревоги.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно информации сервиса, сигнал тревоги начал звучать в 03:13 мск.
Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели две волны взрывов на фоне действующей воздушной тревоги.
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