Более половины немцев предрекают распад правящей коалиции до выборов

Более 57% граждан Германии не верят, что нынешняя правящая коалиция продержится до следующих парламентских выборов в 2029 году.
Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на исследование INSA.
Согласно полученным данным, число скептически настроенных немцев за последние три месяца практически не изменилось.
Как показал опрос, только 29% респондентов считают, что коалиция христианских демократов и социал-демократов не распадётся. Ещё 14% участников исследования затруднились с ответом.
Исследование проводилось 30−31 июля, в нём приняли участие 1002 человека.
В мае аналогичный опрос INSA показывал, что 58% жителей Германии ожидают распада правительства до конца текущего законодательного периода.
Ранее депутат бундестага Маркус Фронмайер назвал канцлера Германии Фридриха Мерца самым непопулярным лидером в истории ФРГ.