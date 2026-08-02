Мирошник заявил о наличии у США ресурсов для поддержания конфликта на Украине

«И сохранились ли у них еще ресурсы для этого? Да, они сохранились. Это враждебные ресурсы: предоставление военной информации, разведывательной, спутниковой информации, коммуникаций, в конце концов, продажа вооружений, которые, когда американцам надо, они не продают, — если считают, что этот конфликт им невыгоден и не интересен», — сказал дипломат.