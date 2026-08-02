Мирошник заявил о наличии у США ресурсов для поддержания конфликта на Украине

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. США еще обладают враждебными ресурсами для поддержания конфликта на Украине, поэтому они продолжают игру и манипуляции. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«И сохранились ли у них еще ресурсы для этого? Да, они сохранились. Это враждебные ресурсы: предоставление военной информации, разведывательной, спутниковой информации, коммуникаций, в конце концов, продажа вооружений, которые, когда американцам надо, они не продают, — если считают, что этот конфликт им невыгоден и не интересен», — сказал дипломат.
При этом он отметил, что продолжение конфликта на Украине выгодно Вашингтону. «И они готовы так вот играть, периодически похваливая ту или другую сторону. “Если вы не хотите делать так, как мы вам указываем, то мы пойдем похвалим другую сторону”, — пояснил Мирошник.