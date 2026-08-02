Марочко сообщил об ослаблении обороны ВСУ у Кияницы и Храповщины

«Здесь — у Кияницы и Храповщины — видно ослабление оборонительной линии противника, потому что на протяжении очень длительного времени они несли потери, а восполнять санитарные, безвозвратные потери быстро не удается. Поэтому наши военнослужащие этим пользуются, и просчеты украинского командования помогают нашим военнослужащим на данном направлении», — сказал он.