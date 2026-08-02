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Марочко сообщил об ослаблении обороны ВСУ у Кияницы и Храповщины

У противника не хватает сил, чтобы восполнить потери на этом участке фронта, отметил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Линия обороны ослабла у Вооруженных сил Украины у Кияницы и Храповщины в Сумской области, Киеву не хватает сил восполнять потери на этом участке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Здесь — у Кияницы и Храповщины — видно ослабление оборонительной линии противника, потому что на протяжении очень длительного времени они несли потери, а восполнять санитарные, безвозвратные потери быстро не удается. Поэтому наши военнослужащие этим пользуются, и просчеты украинского командования помогают нашим военнослужащим на данном направлении», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ начали закрепление на окраинах Кияницы и Храповщины в Сумской области.

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