Большинство опрошенных японцев выступают за сохранение безъядерного статуса

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Большинство жителей Японии выступают за сохранение приверженности трем неядерным принципам — не иметь, не производить, не ввозить на территорию страны ядерное оружие. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного японской ассоциацией исследований общественного мнения.
Согласно этим данным, 76% респондентов выступили за сохранение Японией трех неядерных принципов. Также 77% опрошенных выступили против размещения ядерного оружия США в Японии в рамках совместных миссий.
Законодательно три неядерных принципа Японии не оформлены, однако приверженность им подтверждали все главы японского правительства, а само обсуждение этой темы долгое время считалось табу, в связи с чем некоторые политики говорили о наличии «четвертого принципа» — не обсуждать — и призывали отказаться хотя бы от него.
С приходом Санаэ Такаити на пост премьер-министра японские СМИ отмечали, что в ходе уже объявленного пересмотра стратегии нацбезопасности будет обсуждаться и подход к трем неядерным принципам. Утверждалось, в частности, что Такаити готова выступить по крайней мере за отказ от запрета на ввоз в страну американского ядерного оружия. Вместе с тем на фоне этих публикаций сама премьер-министр заявляла, что не давала поручения в ходе обсуждений новой редакции стратегии национальной безопасности пересматривать неядерные принципы. В то же время Такаити каждый раз очень уклончиво отвечает на вопросы о том, будет ли Япония и впредь сохранять приверженность трем неядерным принципам, подчеркивая, что сейчас «не тот этап, на котором можно что-то утверждать». При этом министр обороны Синдзиро Коидзуми в июле высказался за более смелое проведение в стране дискуссии о ядерном оружии.
Общенациональный опрос проводился в преддверии отмечаемых 6 и 9 августа годовщин американских ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. В опросе приняли участие порядка 3 тыс. человек.