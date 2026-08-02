Большинство опрошенных японцев выступают за сохранение безъядерного статуса

С приходом Санаэ Такаити на пост премьер-министра японские СМИ отмечали, что в ходе уже объявленного пересмотра стратегии нацбезопасности будет обсуждаться и подход к трем неядерным принципам. Утверждалось, в частности, что Такаити готова выступить по крайней мере за отказ от запрета на ввоз в страну американского ядерного оружия. Вместе с тем на фоне этих публикаций сама премьер-министр заявляла, что не давала поручения в ходе обсуждений новой редакции стратегии национальной безопасности пересматривать неядерные принципы. В то же время Такаити каждый раз очень уклончиво отвечает на вопросы о том, будет ли Япония и впредь сохранять приверженность трем неядерным принципам, подчеркивая, что сейчас «не тот этап, на котором можно что-то утверждать». При этом министр обороны Синдзиро Коидзуми в июле высказался за более смелое проведение в стране дискуссии о ядерном оружии.