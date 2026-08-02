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При крушении самолета в Перу погибли 13 человек

В Перу разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились туристы из Италии, Германии и Испании. Все 13 человек, находившиеся на борту, погибли.

В Перу разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились туристы из Италии, Германии и Испании. Все 13 человек, находившиеся на борту, погибли.

Как уточняет RPP, самолет Cessna 208B Grand Caravan авиакомпании Aerodiana совершал обзорный полет над плато Наска. На борту находились семь итальянцев, двое немцев и двое испанцев. Двое членов экипажа были гражданами Перу.

Перед крушением члены экипажа подали сигнал о чрезвычайной ситуации. Через несколько минут связь самолетом была потеряна. Причины авиакатастрофы пока неизвестны.