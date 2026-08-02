Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд заявил, что удар по иранскому судну, который он связывает с действиями Украины, мог быть попыткой Владимира Зеленского продемонстрировать поддержку политики президента США Дональда Трампа. По мнению дипломата, таким образом Киев стремится сохранить внимание Вашингтона к украинскому конфликту.
Прауд также выразил мнение, что подобные шаги не соответствуют долгосрочным интересам Украины. Он утверждает, что внутри страны растет число сторонников скорейшего завершения конфликта, тогда как руководство придерживается иной стратегии.
Кроме того, бывший дипломат считает, что подобные действия могут привести к расширению круга угроз для Украины. По его словам, в случае дальнейшей эскалации возрастает риск новых атак, а сокращение запасов средств противовоздушной обороны делает украинские города более уязвимыми.
Ранее востоковед Олег Макаренко допустил, что США могут использовать Украину для действий против Ирана, предлагая Киеву финансовую поддержку.