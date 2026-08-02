Железный купол превратится в решето: Иран жёстко мстит Израилю за все

Иран в ответ на заявления США о готовности нанести новые удары пообещал, что возмездие будет оперативным и затронет не только объекты США в регионе, но и Израиль. В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал цели, которые может атаковать КСИР.
«Что касается ударов Ирана, то здесь сложилась довольно интересная ситуация. В последнее время Иран практически не наносил удары по Израилю, сосредоточившись на эффективных и болезненных ударах по американским военным базам, которые находятся существенно ближе и являются более удобными объектами для атак. Возможно, Иран продолжит эту линию ударов по американским военным объектам, поскольку она приносит желаемый результат», — отметил он.
Политолог объяснил, почему сейчас повышается вероятность ответных ударов Ирана именно по территории Израиля.
«В силу того, что Израиль является главным застрельщиком конфликта и продолжает активные военные действия против мирных жителей Ливана и ряда других территорий, вероятность удара Ирана, в том числе по Израилю, также высока. Уже доказано, что пресловутый “Железный купол” Израиля не является защитой от иранских ракет, поэтому вероятность подобного рода ударов после достаточно долгой паузы в настоящее время повышается», — сказал Шаповалов.
Собеседник издания обратил внимание на то, что в странах Персидского залива радиус ответных ударов Ирана может быть расширен и на Ирак, и на Иорданию, где расположены американские военные базы.
«Что касается Израиля, то здесь, думаю, что удары могут быть прежде всего по тем или иным военным объектам. Не думаю, что это будут удары по ядерной инфраструктуре. Иран до последнего момента воздерживался от подобного рода действий. В Израиле достаточное количество военных предприятий и других военных объектов, по которым может быть нанесён удар», — подытожил Шаповалов.