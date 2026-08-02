Железный купол превратится в решето: Иран жёстко мстит Израилю за все

«Что касается Израиля, то здесь, думаю, что удары могут быть прежде всего по тем или иным военным объектам. Не думаю, что это будут удары по ядерной инфраструктуре. Иран до последнего момента воздерживался от подобного рода действий. В Израиле достаточное количество военных предприятий и других военных объектов, по которым может быть нанесён удар», — подытожил Шаповалов.