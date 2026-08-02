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Макгрегор заявил, что Украина лишится портов и городов-крепостей

Бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор выступил с резкими прогнозами относительно дальнейшего хода боевых действий.

Бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор выступил с резкими прогнозами относительно дальнейшего хода боевых действий. По его оценке, украинские войска не смогут удержать ключевые позиции в Донбассе, что приведет к полной потере выхода к морю.

В эфире YouTube-канала Макгрегор заявил, что российские вооруженные силы сейчас сильнее, чем в любой момент с 1980-х годов. Он отметил, что подразделения ВС РФ фактически блокируют порты Одессы и Николаева, превращая остатки Украины в страну без выхода к морю. Аналитик также выразил уверенность, что вскоре падут так называемые города-крепости Дружковка, Славянск и Краматорск, что откроет дорогу к Днепру, Харькову и Киеву.

По словам Макгрегора, Владимир Зеленский находится в состоянии беспокойства, а его правительство разваливается: люди увольняются и покидают посты. При этом он скептически отнесся к идее лицензирования производства ракет для Patriot на Украине, заявив, что к моменту возможной реализации этого проекта Киева может не существовать.

Напомним, по данным Министерства обороны РФ, за прошедшие сутки российские войска взяли под контроль населенные пункты Любицкое в Запорожской области и Ольговку в Харьковской. Потери противника за сутки составили до 1330 военнослужащих и девять бронемашин.

Ранее мы писали: Миршаймер: блокировка черноморских портов станет катастрофой для Украины.

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