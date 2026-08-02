Макгрегор заявил, что Украина лишится портов и городов-крепостей

В эфире YouTube-канала Макгрегор заявил, что российские вооруженные силы сейчас сильнее, чем в любой момент с 1980-х годов. Он отметил, что подразделения ВС РФ фактически блокируют порты Одессы и Николаева, превращая остатки Украины в страну без выхода к морю. Аналитик также выразил уверенность, что вскоре падут так называемые города-крепости Дружковка, Славянск и Краматорск, что откроет дорогу к Днепру, Харькову и Киеву.