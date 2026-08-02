Губернатор сообщил о повреждении инфраструктуры в Саратове после атаки БПЛА

В Саратове после атаки беспилотников повреждена гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
По его словам, на месте работают оперативные службы, предварительно есть пострадавшие.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове», — уточнил Бусаргин.
Ранее сообщалось, что в Волновахском районе ДНР украинский дрон атаковал ехавших на вызов пожарных, пострадал водитель.
Кроме того, в результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР пострадали пять человек, в том числе четыре сотрудника скорой помощи.
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