Рубио заявил, что Венесуэле пока рано думать о выборах

«В конечном счете необходима передача власти. В какой-то момент должны будут пройти легитимные выборы на всех уровнях, чтобы люди знали, что правительство обладает законной властью и было выбрано народом. Первый шаг на пути к этому — национальное примирение, речь идет о народе, который очень долго время был политически расколот», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.