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Рубио заявил, что Венесуэле пока рано думать о выборах

Госсекретарь отметил, что Каракасу предстоит решить множество экономических проблем и приоритетом для республики является стабилизация обстановки в стране.

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Венесуэле необходимо будет в какой-то момент провести выборы, но время для этого пока не настало. Такое мнение выразил госсекретарь США Марко Рубио.

«В конечном счете необходима передача власти. В какой-то момент должны будут пройти легитимные выборы на всех уровнях, чтобы люди знали, что правительство обладает законной властью и было выбрано народом. Первый шаг на пути к этому — национальное примирение, речь идет о народе, который очень долго время был политически расколот», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Американский госсекретарь добавил, что Венесуэле предстоит решить много экономических проблем и приоритетом сейчас является стабилизация обстановки в боливарианской республике.

Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сказала в интервью журналу Time, что выборы в стране пройдут, когда к этому будут готовы все политические силы республики.

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