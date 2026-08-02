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Платный набор в вузы продлится до 30 сентября

Приёмная кампания на платные места по всем уровням высшего образования завершится 30 сентября.

Источник: RT на русском

Приёмная кампания на платные места по всем уровням высшего образования завершится 30 сентября.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

По данным ведомства, эта дата является финальной для всех желающих поступить на платной основе. Сроки зачисления на бюджетные места завершатся раньше.

Бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование — 29 августа, а магистратура и специализированное высшее образование — 20 сентября.

«На платные места по всем уровням высшего образования приемная кампания завершится 30 сентября», — уточнили в министерстве.

Приёмная кампания в российские вузы стартовала 20 июня.

Ранее сообщалось, что первый этап внедрения новой модели высшего образования в России успешно завершён.