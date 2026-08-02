Врач Белоусова: в жару лучше ограничить употребление острых и кислых пряностей

В жаркую погоду рекомендуется ограничить употребление острых и кислых пряностей, например таких, как перец чили, чёрный перец, имбирь, сумах и барбарис, поскольку они могут усиливать ощущение жара, а также провоцировать чрезмерное потоотделение, головную боль, головокружение и нарушения сна.
Об этом рассказала в беседе с RT врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.
«В качестве альтернативы в жару лучше отдавать предпочтение более мягким пряностям, допустим, таким как кориандр, фенхель, куркума, кумин или сладкая паприка. В отличие от острых пряностей, они не обладают раздражающим действием, поэтому не вызывают подобных симптомов», — пояснила эксперт.
Также хорошим дополнением к летнему рациону является свежая зелень, например базилик, петрушка, укроп, кинза, поскольку она богата антиоксидантами, витаминами, минералами и другими биологически активными соединениями, перечислила специалист.
«Стоит отметить, что по сравнению с ней сушёные пряности содержат гораздо меньше некоторых витаминов и других питательных веществ, поскольку часть из них разрушается в процессе сушки. Свежую зелень рекомендуется добавлять в блюда непосредственно перед подачей, так как при термической обработке содержание некоторых витаминов, в частности витамина С, снижается», — заключила врач.
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