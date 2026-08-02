Врач Белоусова: в жару лучше ограничить употребление острых и кислых пряностей

«Стоит отметить, что по сравнению с ней сушёные пряности содержат гораздо меньше некоторых витаминов и других питательных веществ, поскольку часть из них разрушается в процессе сушки. Свежую зелень рекомендуется добавлять в блюда непосредственно перед подачей, так как при термической обработке содержание некоторых витаминов, в частности витамина С, снижается», — заключила врач.