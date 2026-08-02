Командир рассказал, как бойцы ВДВ готовятся к финальному этапу штурма

«Текущее упражнение — это, условно говоря, финальный этап штурма. Когда штурмовик выходит непосредственно на какие-то укрытия противника, на какие-то места, где он находится. И тут отрабатывается следующее. В первую очередь, это динамика, то есть постоянное перемещение, постоянное перемещение, оценка ситуации. И второе это стрельба навскидку, стрельба “накоротке” (короткой дистанции — ред.)», — сказал Лагутаев на видео от Минобороны РФ.