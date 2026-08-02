Командир рассказал, как бойцы ВДВ готовятся к финальному этапу штурма

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бойцы ВДВ в ходе подготовки к финальному этапу штурма отрабатывают динамику постоянного перемещения и стрельбу навскидку с расстояния от 25 метров до нуля, рассказал командир отделения российской группировки войск «Центр» Максим Лагутаев в день Воздушно-десантных войск, который в России ежегодно отмечается 2 августа.
Военнослужащие Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Центр» встречают свой профессиональный праздник на передовой, продолжая выполнять боевые задачи на Добропольском направлении СВО, сообщило Минобороны РФ.
«Текущее упражнение — это, условно говоря, финальный этап штурма. Когда штурмовик выходит непосредственно на какие-то укрытия противника, на какие-то места, где он находится. И тут отрабатывается следующее. В первую очередь, это динамика, то есть постоянное перемещение, постоянное перемещение, оценка ситуации. И второе это стрельба навскидку, стрельба “накоротке” (короткой дистанции — ред.)», — сказал Лагутаев на видео от Минобороны РФ.
В основном стрельба на том этапе ведется с расстояния от 25 до нуля метров, отметил командир, добавив, что десантником можно стать только с помощью тренировок и закалки.
«Десантник не может выполнить задачу только в том случае, если десантник мертв», — заключил он.
По данным Минобороны РФ, одной из последних успешно выполненных задач военнослужащими Псковского соединения ВДВ стало освобождение населенного пункта Шевченко ДНР, где десантники, действуя в составе малых штурмовых групп и тесном взаимодействии с расчетами БПС, продемонстрировали высокий уровень профессионализма и боевого мастерства, что позволило уничтожить боевиков ВСУ и выбить их из опорных пунктов и укрепленных позиций внутри поселка.
День Воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа. Он был учрежден как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».