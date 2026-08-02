Вин Дизель рассказал, что расплакался, прочитав сценарий нового «Форсажа»

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Американский актер Вин Дизель рассказал, что расплакался, прочитав сценарий фильма «Форсаж: Навсегда», премьера которого состоится в марте 2028 года.
«Я только что прочитал сценарий “Форсаж: Навсегда”… Это лучший сценарий, который я видел за десятилетия. Я до сих пор плачу», — написал актер в социальной сети Instagram*.
Ранее актер сообщал, что в 11-й части основной серии франшизы может сыграть португальский футболист Криштиану Роналду.
«Форсаж» — американская медиафраншиза, состоящая из 11 полнометражных и двух короткометражных экшен-фильмов.
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