Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вин Дизель рассказал, что расплакался, прочитав сценарий нового «Форсажа»

Актер Вин Дизель рассказал, что расплакался, прочитав сценарий нового «Форсажа».

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Американский актер Вин Дизель рассказал, что расплакался, прочитав сценарий фильма «Форсаж: Навсегда», премьера которого состоится в марте 2028 года.

«Я только что прочитал сценарий “Форсаж: Навсегда”… Это лучший сценарий, который я видел за десятилетия. Я до сих пор плачу», — написал актер в социальной сети Instagram*.

Ранее актер сообщал, что в 11-й части основной серии франшизы может сыграть португальский футболист Криштиану Роналду.

«Форсаж» — американская медиафраншиза, состоящая из 11 полнометражных и двух короткометражных экшен-фильмов.

* Принадлежит компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена).