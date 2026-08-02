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Бойцы «Севера» за сутки уничтожили 128 дронов самолетного типа ВСУ

Офицер пресс-центра группировки Александр Тихомиров заявил, что российские бойцы также поразили 52 тяжелых боевых дрона типа «Баба-яга».

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Северной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 128 беспилотников самолетного типа, а также 52 тяжелых боевых дрона типа R-18 («Баба-яга») ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Александр Тихомиров.

«Общевойсковыми подразделениями группировки войск “Север”, в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 225 военнослужащих, танк Т-72, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и пять минометов ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 27 пунктов управления БПЛА, 128 БПЛА самолетного типа, 52 тяжелых боевых дрона типа R-18 и восемь НРТК противника», — сказал он.

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