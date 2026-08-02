Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский боец пулеметным огнем сбил ударный дрон Hornet

Российский боец пулеметным огнем сбил ударный дрон Hornet, защищая своих бойцов.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Командир роты группировки войск «Центр» Иван Колодин рассказал РИА Новости, что лично уничтожил пулеметным огнем ударный беспилотник Hornet, который атаковал российских военнослужащих во время разгрузки боеприпасов в ДНР.

По словам офицера, украинские подразделения начали применять американские ударные беспилотники Hornet, оснащенные элементами искусственного интеллекта.

«Сначала разведывательный беспилотник обнаружил движение на наших позициях, после чего противник направил два ударных дрона. Они заходили непосредственно на позиции моих бойцов во время разгрузки боекомплекта», — сообщил командир роты.

По словам Колодина, один из беспилотников ему удалось уничтожить очередью из пулемета.

«Из двух дронов один был лично уничтожен мной огнем из пулемета бронебойно-зажигательными трассирующими патронами. Второй упал в минное поле, поэтому забирать его не стали», — рассказал он.

Офицер добавил, что сохранившиеся элементы сбитого беспилотника были переданы специалистам.

«Хвостовую часть и другие уцелевшие элементы передали нашим подразделениям, которые занимаются радиоэлектронной борьбой и разработкой средств противодействия беспилотным системам противника», — отметил Колодин.

Узнать больше по теме
Донецк: крупнейший промышленный центр Донбасса
Донецк — один из крупнейших городов Донбасса и важный промышленный центр Восточной Европы. Он возник во второй половине XIX века благодаря развитию угледобычи и металлургии, а впоследствии стал одним из главных центров тяжелой промышленности. Сегодня Донецк остается одним из самых известных городов региона: собрали о нем главное.
Читать дальше