«У меня есть даже такая теория, что (Владимир — ред.) Зеленский и придумал то, чтобы Линдси Грэм* (ведь поводом приезда были похороны сенатора Линдси Грэма*, который накануне по каким-то обстоятельствам в Киеве был) посетил предприятие, вернулся и умер… Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили», — сказал Бут «Комсомольской правде», отвечая на вопрос о визите Зеленского в США.