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Сенатор Линдси Грэм* мог быть отравлен украинцами, заявил Бут

Виктор Бут считает, что сенатор США Линдси Грэм мог быть отравлен Зеленским.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Предприниматель и общественный деятель Виктор Бут считает, что сенатор США Линдси Грэм* мог быть отравлен украинцами.

«У меня есть даже такая теория, что (Владимир — ред.) Зеленский и придумал то, чтобы Линдси Грэм* (ведь поводом приезда были похороны сенатора Линдси Грэма*, который накануне по каким-то обстоятельствам в Киеве был) посетил предприятие, вернулся и умер… Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили», — сказал Бут «Комсомольской правде», отвечая на вопрос о визите Зеленского в США.

Эксперт считает, что глава киевского режима использовал похороны Грэма*, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом, премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и сенаторами, а также присутствовать на голосовании за принятие антироссийских санкций, которые подготовил Грэм.

Офис Грэма* 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. За несколько дней до смерти Грэм* вернулся с Украины.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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