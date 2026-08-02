Боец Утка рассказал о дроне «Гортензия-10» с нижними винтами

«Технология эта относительно новая, ей сейчас уже около полугода. Здесь инженерно-техническое решение было принято, чтобы все винты и моторную группу разместить снизу. Посредством этого мы экономим где-то, может быть, 20, а даже иногда и 30 процентов заряда батареи. Вся кодировка (программное обеспечение — прим. ТАСС) в нем — это собственное производство. Дальность дрона составляет порядка 15 км и выше. Дальше зависит от того, насколько чист у нас радиогоризонт», — сказал он на видео Минобороны РФ, демонстрируя модификацию.