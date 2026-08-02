Боец Утка рассказал о дроне «Гортензия-10» с нижними винтами

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Новая модификация российского FPV-дрона «Гортензия-10» с нижним расположением винтомоторной группы позволяет экономить до 30% заряда аккумулятора БПЛА, а также достичь более плавного полета. Об этом рассказал начальник службы беспилотных систем группировки «Север» с позывным Утка.
«Технология эта относительно новая, ей сейчас уже около полугода. Здесь инженерно-техническое решение было принято, чтобы все винты и моторную группу разместить снизу. Посредством этого мы экономим где-то, может быть, 20, а даже иногда и 30 процентов заряда батареи. Вся кодировка (программное обеспечение — прим. ТАСС) в нем — это собственное производство. Дальность дрона составляет порядка 15 км и выше. Дальше зависит от того, насколько чист у нас радиогоризонт», — сказал он на видео Минобороны РФ, демонстрируя модификацию.
По его словам, за счет того, что винтомоторная группа идет вниз, а не вверх, получается очень плавное движение дрона. «Я, на самом деле, когда первый раз провел тестирование, когда первый раз на нем полетел, то мы, наверное, удивились все. Удивились и разработчики, и мы, военнослужащие», — рассказал Утка.
Он добавил, что еще одним достоинством данного беспилотника является нижнее расположение аккумулятора, который может выступать в качестве площадки, на которую опирается дрон во время запуска. Кроме того, Утка выделил усиленную систему охлаждения моторов, которая позволяет достичь высоты полета в 3−4 км. Беспилотник уже используется в зоне СВО и зарекомендовал себя только с положительной стороны.