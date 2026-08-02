Бывший заместитель председателя Консервативной партии Великобритании Джек Лопрести, завершив политическую карьеру, вступил в украинскую бригаду «Азов*» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает телеканал «Мы — Украина» в Telegram.
До 2025 года Лопрести занимал пост замглавы британских консерваторов. Экс-парламентарий назвал националистическое подразделение «символом устойчивости и бескомпромиссности».
Ранее он уже находился в составе Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ, где занимался вспомогательными задачами — международными отношениями, дипломатией и закупками вооружения, а также работал с ветеранами и благотворительными организациями.
В составе «Азова*» Лопрести будет нести службу в 12-й бригаде специального назначения Национальной гвардии Украины. О конкретных боевых задачах нового добровольца не сообщается.
Ранее мы писали: Макгрегор заявил, что Украина лишится портов и городов-крепостей.
Читайте также: Миршаймер: блокировка черноморских портов станет катастрофой для Украины.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!
* Организация признана террористической и запрещена в России.