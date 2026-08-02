Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье обрушился мост на реке Шкотовка

В Приморье обрушился мост на реке Шкотовка. прокуратура начала проверку.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 2 авг — РИА Новости. Мост обрушился на реке Шкотовка в Приморье, прокуратура начала проверку, сообщает краевое надзорное ведомство.

«Большекаменская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения мостового сооружения на реке Шкотовка. Мост расположен на автомобильной дороге, ведущей к селу Новороссия в Шкотовском муниципальном округе», — говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуроры дадут оценку действиям ответственных за мост должностных лиц.

Проезд на указанном участке перекрыт, движение транспорта не осуществляется.

На месте работает Большекаменский межрайонный прокурор Станислав Сураев.

В соцсетях опубликовано фото, на котором видно, что иномарка повисла вертикально над рекой в месте обрушения моста. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что никто не пострадал.

В Приморье на выходные объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней, местами осадки продолжаются.