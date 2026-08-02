Командующий ВДВ вручил награды десантникам за бои в Запорожской области

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский вручил государственные награды десантникам, отличившимся в штурмовых действиях в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В канун 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск в полевом пункте управления гвардейского Ивановского парашютно-десантного полка состоялась торжественная церемония награждения государственными наградами воинов-десантников 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в Запорожской области. Заслуженные боевые награды отличившимся бойцам вручил лично командующий Воздушно-десантными войсками Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский», — говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие удостоились наград за штурм и зачистку замаскированного опорного пункта противника, в ходе которого было ликвидировано шесть военных ВСУ. «В ходе штурмовых действий гвардейцы Ивановского соединения ВДВ захватили укрепленный опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе. В укрытии было ликвидировано шесть военнослужащих ВСУ», — добавили там.
В министерстве также подчеркнули, что Теплинский поблагодарил десантников за доблестную службу, поздравил их с Днем ВДВ, а также пожелал им дальнейших успехов при выполнении боевых задач.