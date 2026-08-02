Рубио анонсировал попытку возобновить переговоры по Украине

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, президент Дональд Трамп считает, что Соединённые Штаты способны сыграть важную роль в поиске путей урегулирования конфликта. Именно поэтому американская сторона намерена продолжить работу в этом направлении.
«Президент в полной мере дал понять, что США могут сыграть роль в прекращении этой войны. Мы будем и дальше стремиться к этому», — заявил Рубио в интервью Fox News.
Он добавил, что Вашингтон всегда готов участвовать в конструктивном диалоге. По словам госсекретаря, в ближайшие недели США предпримут ряд дипломатических шагов, чтобы оценить перспективы возобновления переговоров между Москвой и Киевом и возможности прекращения конфликта.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по его мнению, заинтересованы в заключении соглашения, однако для этого обеим сторонам придётся пойти на уступки. По словам Трампа, во время встречи с Зеленским он также призвал как можно скорее искать пути завершения конфликта.
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