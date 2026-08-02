Рубио анонсировал попытку возобновить переговоры по Украине

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по его мнению, заинтересованы в заключении соглашения, однако для этого обеим сторонам придётся пойти на уступки. По словам Трампа, во время встречи с Зеленским он также призвал как можно скорее искать пути завершения конфликта.