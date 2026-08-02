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Рубио анонсировал попытку возобновить переговоры по Украине

Администрация США в ближайшие недели предпримет шаги, чтобы понять, возможно ли вернуть стороны украинского конфликта к переговорному процессу. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, подчеркнув, что Вашингтон намерен продолжать дипломатические усилия.

Источник: Life.ru

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, президент Дональд Трамп считает, что Соединённые Штаты способны сыграть важную роль в поиске путей урегулирования конфликта. Именно поэтому американская сторона намерена продолжить работу в этом направлении.

«Президент в полной мере дал понять, что США могут сыграть роль в прекращении этой войны. Мы будем и дальше стремиться к этому», — заявил Рубио в интервью Fox News.

Он добавил, что Вашингтон всегда готов участвовать в конструктивном диалоге. По словам госсекретаря, в ближайшие недели США предпримут ряд дипломатических шагов, чтобы оценить перспективы возобновления переговоров между Москвой и Киевом и возможности прекращения конфликта.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по его мнению, заинтересованы в заключении соглашения, однако для этого обеим сторонам придётся пойти на уступки. По словам Трампа, во время встречи с Зеленским он также призвал как можно скорее искать пути завершения конфликта.

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