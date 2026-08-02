ВС РФ уничтожили 15 наземных робототехнических комплексов ВСУ

В министерстве уточнили, также были сбиты беспилотники «Гор», «Домаха» и «Баба-яга». Цели были обнаружены расчетом радиолокационной станции (РЛС) группировки. «Получив данные о направлении движения беспилотников, военнослужащие выдвинулись на рубеж для их перехвата и последовательно уничтожили аппараты противника на подлете к позициям российских подразделений. Среди уничтоженных целей — разведывательные БПЛА самолетного типа “Гор” и “Домаха”, а также тяжелые гексакоптеры типа “Баба-яга”, — отметили в ведомстве.