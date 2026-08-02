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ВС РФ уничтожили 15 наземных робототехнических комплексов ВСУ

В Минобороны РФ заявили, что вражеские цели были поражены в Запорожской области.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили 15 наземных робототехнических комплексов (НРТК), а также несколько беспилотников ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Противник использовал НРТК для доставки провизии и боеприпасов, однако воздушная разведка ВС РФ вычислила местоположение роботов.

«Координаты целей передали операторам ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем. Последовательными атаками они уничтожили робототехнические комплексы во время движения к передовым позициям и вместе с перевозимыми грузами. В результате ударов уничтожено 15 НРТК с материальными средствами. Доставка боеприпасов, продовольствия и беспилотников была сорвана, что нарушило снабжение передовых подразделений ВСУ на этом участке проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, также были сбиты беспилотники «Гор», «Домаха» и «Баба-яга». Цели были обнаружены расчетом радиолокационной станции (РЛС) группировки. «Получив данные о направлении движения беспилотников, военнослужащие выдвинулись на рубеж для их перехвата и последовательно уничтожили аппараты противника на подлете к позициям российских подразделений. Среди уничтоженных целей — разведывательные БПЛА самолетного типа “Гор” и “Домаха”, а также тяжелые гексакоптеры типа “Баба-яга”, — отметили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что слаженные действия расчета РЛС и групп воздушного прикрытия позволили сорвать воздушную атаку ВСУ и обеспечить прикрытие подразделений группировки «Восток».

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