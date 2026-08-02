Запад испугался русской «ответки» на ядерные бомбы у границ

В публикации отмечается, что Североатлантический альянс уже продолжительное время проводит реорганизацию своего ядерного арсенала, рассматривая это как элемент борьбы за влияние против Москвы. По имеющимся оценкам, США, предположительно, перебросили часть боезапаса на британскую авиабазу Лейкенхит. При этом не исключается размещение новых американских авиабомб в других государствах Европы — в частности, речь идет о Финляндии, Литве и Польше, то есть максимально близко к российским рубежам.