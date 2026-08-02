Немецкое издание Junge Welt выразило обеспокоенность в связи с наращиванием ядерного потенциала НАТО в Европе. Авторы материала предупреждают, что действия альянса с высокой долей вероятности спровоцируют ответные военные меры со стороны Российской Федерации.
В публикации отмечается, что Североатлантический альянс уже продолжительное время проводит реорганизацию своего ядерного арсенала, рассматривая это как элемент борьбы за влияние против Москвы. По имеющимся оценкам, США, предположительно, перебросили часть боезапаса на британскую авиабазу Лейкенхит. При этом не исключается размещение новых американских авиабомб в других государствах Европы — в частности, речь идет о Финляндии, Литве и Польше, то есть максимально близко к российским рубежам.
Особое беспокойство у обозревателей вызывает намерение НАТО, которое также обсуждается в альянсе. Речь идет о возможном отказе информировать Москву о точных местах дислокации новых ядерных боеприпасов. В издании Junge Welt подчеркивают: подобный шаг лишь усилит напряженность и неопределенность, что в итоге повысит вероятность зеркального ответа со стороны Кремля.
«Москва вряд ли будет сидеть сложа руки и начнет вооружаться в ответ» — такой вывод делается в материале немецкого издания.
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