Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США выступают против принудительного изменения статуса-кво по Тайваню

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон четко озвучивал позицию на встречах с китайской стороной.

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Вашингтон выступает против попыток при помощи давления и принуждения изменить статус-кво в вопросе Тайваня. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы не поддерживаем никаких изменений нынешнего статус-кво. Мы были бы против любого изменения статус-кво при помощи принуждения и давления. Мы очень четко озвучили эту позицию на встречах с китайской стороной», — сказал он в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир 1 августа.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику «одного Китая», Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше