Axios: Саудовская Аравия обеспокоена планами США нанести новые удары по Ирану

The Wall Street Journal 1 августа писала, что Дональд Трамп отдал приказ войскам США нанести новые удары по Ирану в выходные. По информации CBS News, вместе с США удары по иранской энергетической инфраструктуре планирует нанести Израиль. Тегеран пригрозил в ответ нанести удары по Израилю и объектам Соединенных Штатов в регионе.