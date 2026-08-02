Трамп заявил, что отменил атаки на Иран в свете возможной сделки

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что отменил удары по территории Ирана.
Он уточнил, что это связано с «намечающейся сделкой об урегулировании».
«Я согласился… отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделку», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, возможное соглашение с Ираном включает в себя открытие Ормузского пролива.
«Иран и другие ближневосточные страны только что попросили нас воздержаться от любой атаки, поскольку согласованы контуры сделки. Она будет включать немедленное, полное и тотальное открытие Ормузского пролива, а также прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана», — говорится в публикации.
По данным CBS, Соединённые Штаты и Израиль готовят масштабные удары по территории Ирана. В Иране заявили, что Тегеран подготовил масштабный план ответа на возможные атаки Соединённых Штатов и Израиля.