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Трамп заявил, что отменил атаки на Иран в свете возможной сделки

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что отменил удары по территории Ирана, это связано с «намечающейся сделкой об урегулировании».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что отменил удары по территории Ирана.

Он уточнил, что это связано с «намечающейся сделкой об урегулировании».

«Я согласился… отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделку», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, возможное соглашение с Ираном включает в себя открытие Ормузского пролива.

«Иран и другие ближневосточные страны только что попросили нас воздержаться от любой атаки, поскольку согласованы контуры сделки. Она будет включать немедленное, полное и тотальное открытие Ормузского пролива, а также прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана», — говорится в публикации.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным CBS, Соединённые Штаты и Израиль готовят масштабные удары по территории Ирана. В Иране заявили, что Тегеран подготовил масштабный план ответа на возможные атаки Соединённых Штатов и Израиля.

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