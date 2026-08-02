Трамп заявил, что отменил атаки на Иран в свете возможной сделки

«Иран и другие ближневосточные страны только что попросили нас воздержаться от любой атаки, поскольку согласованы контуры сделки. Она будет включать немедленное, полное и тотальное открытие Ормузского пролива, а также прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана», — говорится в публикации.