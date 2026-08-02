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Трамп заявил об отмене атак на Иран из-за готовящейся сделки

Президент США Дональд Трамп сообщил об отмене обстрелов Ирана на фоне готовящейся сделки по урегулированию.

Источник: Reuters

«Я согласился отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделку», — написал он в соцсети Truth Social.

Американский лидер также отметил, что аналогичное решение принял Израиль. По словам главы Белого дома, армия США была готова к нанесению новых ударов.

Как уточнил Трамп, в возможное соглашение входят открытие Ормуза и договоренности по ядерной программе.

В ночь на 8 июля США возобновили обстрелы ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.

СМИ сообщали, что в минувшую пятницу Дональд Трамп приказал приостановить атаки, однако уже в ночь на среду иранская сторона заявила об очередных ответных действиях на повторную агрессию Вашингтона.

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