Три аэропорта Татарстана приостановили работу

Три аэропорта в Татарстане временно ограничили приём и выпуск самолётов.
Об этом сообщила Росавиация.
В агентстве пояснили, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска.
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