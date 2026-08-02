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Три аэропорта Татарстана приостановили работу

Три аэропорта в Татарстане временно ограничили приём и выпуск самолётов.

Три аэропорта в Татарстане временно ограничили приём и выпуск самолётов.

Об этом сообщила Росавиация.

В агентстве пояснили, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска.

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