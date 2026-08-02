Врач Виноградова: основным напитком в жару должна оставаться обычная вода

«Эти минералы активно теряются с потом и необходимы для нормальной работы сердца и мышц. Их источниками являются бананы, абрикосы, листовая зелень, орехи, авокадо и бобовые. Есть в жару также лучше небольшими порциями 4—5 раз в день. Самые калорийные блюда желательно переносить на утро или вечер, когда температура воздуха ниже. В дневные часы предпочтение стоит отдавать салатам, холодным супам, кисломолочным продуктам и лёгким белковым блюдам», — пояснила Виноградова.